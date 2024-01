MN - Costi: "Mi piace tantissimo. Gli manca rincorrere l'avversario, come Giroud"

vedi letture

Il Milan ha vinto una partita al cardiopalma a Udine. I rossoneri sono riusciti a ribaltare l'Udinese di Cioffi dopo che nel corso della gara erano stati ribaltati a loro volta dai bianconeri. Una partita caratterizzata dagli spregevoli insulti razzisti a Maignan. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex giocatore rossonero Giandomenico Costi.

Le parole di Costi su Rafael Leao: "A me piace tantissimo. Quando ero al Napoli, in un certo periodo, era nella nostra lista (Costi e Giuntoli ndr), ma era troppo costoso. Cosa gli manca? Rincorrere, come fa Giroud, il suo avversario quando perde palla. Se risulterà ausiliare alla squadra anche in fase di non possesso, allora potrà essere considerato - a tutti gli effetti - un fuoriclasse, oltre che un leader per il resto dei compagni”