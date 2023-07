MN - Costi: "Senza Tonali, bisogna pensare a come supportare il tipo di mole di costituzione e interdizione che era in grado di crearti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Giandomenico Costi, ex calciatore rossonero (1990-1991) e navigato direttore sportivo: “Il Milan ha perso Tonali e deve anche pensare a come supportare il tipo di mole di costituzione e interdizione che era in grado di crearti. Bisogna sopperire a questo tipo di lacuna”.