MN - Crochet: "Al Lille Fonseca è stato ottimo: ha portato un gioco divertente valorizzando e facendo crescere tanti giocatori"

È partito il countdown per l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Ma come è andato il tecnico portoghese nei suoi due anni al Lille? Ne abbiamo parlato col collega di RMC Sport, Johann Crochet, esperto non solo delle vicende del calcio francese ma anche della nostra Serie A. Ecco il punto di vista transalpino sulla stagione appena conclusa dal Milan. In esclusiva per MilanNews.it:

Come valuti complessivamente il lavoro di Fonseca a Lille?

"Per me in questi due anni il lavoro di Fonseca è stato ottimo. Se vogliamo fare una valutazione complessiva dobbiamo considerare più cose: intanto il Lille ha il settimo fatturato in Ligue 1, è arrivato in due anni quinto e quarto. Seconda cosa: il gioco. È stato divertente, di qualità, ambizioso. Un gioco di grandi valori tecnici. Terzo punto: la valorizzazione dei giocatori. Ha ereditato un gruppo molto giovane, si pensi che nella formazione titolare c'erano Chevalier (2001), Yoro (2005), Diakité (2001), Tiago Santos (2002), Alexsandro (1999), Angel Gomes (2000), David (2000), Zhegrova (1999). In definitiva tanti giocatori giovani e giovanissimi e che avevano bisogno di un ultimo salto di qualità e penso a Zhegrova cresciuto molto grazie al gioco di Fonseca. In definitiva se prendiamo la griglia di partenza del campionato, il gioco, i risultati e la valorizzazione dei giovani è stata una stagione ottima. Ho letto un'intervista di un ex grande allenatore italiano negli scorsi giorni dove sembrava poco convinto della scelta di Fonseca, preferendo un allenatore italiano. E parlando di gioco ambizioso, con la valorizzazione del patrimonio umano. In pratica, quello che ha sempre fatto Fonseca. Quindi, credo che ci sia poca conoscenza del lavoro di Fonseca in Italia, per ciò che ha fatto a Lille ma anche allo Shakhtar, dove ha valorizzato tanti giocatori".