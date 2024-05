MN - Crochet: "Di Fonseca mi piace il DNA, come vede il calcio. Forse a volte sembra un po' molle caratterialmente, ma è il suo stile"

È partito il countdown per l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Ma come è andato il tecnico portoghese nei suoi due anni al Lille? Ne abbiamo parlato col collega di RMC Sport, Johann Crochet, esperto non solo delle vicende del calcio francese ma anche della nostra Serie A. Ecco il punto di vista transalpino sulla stagione appena conclusa dal Milan. In esclusiva per MilanNews.it:

Cosa ti ha impressionato maggiormente di Fonseca e in cosa secondo te dovrebbe migliorare?

"Non è che mi abbia impressionato perché lo seguo dai tempi dello Shakhtar. È un allenatore che mi piace, ha fatto un ottimo lavoro dappertutto e quel che mi piace è l'identità chiara di gioco che propone, il fatto che i suoi giocatori apprezzino gli allenamenti, il fatto che valorizzi i giovani, che sia poco polemico. E che parla sempre di calcio. Questo DNA che si porta mi piace: come vede il calcio, l'evoluzione del gioco. Potrebbe migliorare sul piano caratteriale e questo non so se sia possibile, perché è difficile cambiare gli uomini e le donne con un determinato carattere. A volte può sembrare un po' molle a bordo campo, ma è il suo stile. In tanti pensavamo che il Lille potesse chiudere sul podio in Ligue 1 e ci sono state un paio di partite in cui potevano fare il salto di qualità e non l'hanno fatto. Si può spiegare in tanti modi, anche a livello di esperienza della squadra".