MN - Crochet: "Giroud poteva fare ancora un altro anno al Milan, ma è giusto così: con un 9 di spessore sarebbe finito in panchina"

vedi letture

È partito il countdown per l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Ma come è andato il tecnico portoghese nei suoi due anni al Lille? Ne abbiamo parlato col collega di RMC Sport, Johann Crochet, esperto non solo delle vicende del calcio francese ma anche della nostra Serie A. Ecco il punto di vista transalpino sulla stagione appena conclusa dal Milan. In esclusiva per MilanNews.it:

Olivier Giroud ha chiuso un ciclo di tre anni al Milan ricco di grandi soddisfazioni. Credi che potesse essere utile per il Milan averlo ancora per un anno per far crescere i giovani? Ti aspettavi che facesse così bene?

"Penso che Giroud avrebbe potuto fare ancora un anno al Milan, solo che lui ha deciso per ragioni personali di fare un altro tipo di esperienza ma chiaramente da quel che vediamo da tre anni a questa parte avrebbe potuto continuare per un'ultima stagione. Ma la domanda è: avrebbe avuto senso tenere Giroud per poi lasciarlo in panchina, considerando che il Milan vuole prendere un 9 di grande spessore? Non credo. Quindi giusto così, i tre anni al Milan di Giroud sono stati splendidi, in pochi si potevano aspettare questo tipo di prestazioni. Ha fatto benissimo, segnando gol importanti".