MN - Crochet: "Non sono i tifosi che scelgono il tecnico: è il Milan che rende grande l'allenatore, non il contrario. Non mi sembra che Sacchi o Ancelotti fossero stati accolti con euforia..."

È partito il countdown per l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Ma come è andato il tecnico portoghese nei suoi due anni al Lille? Ne abbiamo parlato col collega di RMC Sport, Johann Crochet, esperto non solo delle vicende del calcio francese ma anche della nostra Serie A. Ecco il punto di vista transalpino sulla stagione appena conclusa dal Milan. In esclusiva per MilanNews.it:

I tifosi del Milan sono perplessi, non ritenendo Fonseca un tecnico adatto per un club che deve ambire allo scudetto. Conoscendo il calcio italiano credi che la dirigenza abbia fatto la scelta giusta o serviva andare su altre strade?

"Non sono i tifosi che devono scegliere l'allenatore. La cosa che è stata fatta con Lopetegui è assurda. In pochi che l'hanno crititcato conoscevano il lavoro che aveva fatto al Siviglia, al Real Madrid, con la Spagna, al Wolverhampton. Aveva fatto un ottimo lavoro ovunque, così come lo ha fatto Fonseca. Credo che il calcio stia vivendo un'evoluzione: per quel che riguarda i giocatori, gli allenatori ma anche i dirigenti seguono una sorta di evoluzione dove l'allenatore non è più tutto. Il fatto di vincere a tutti i costi: umani, di spese, di gestione non sono più una regola per la quale i dirigenti si muovono. Faccio un esempio: perché il Chelsea cerca Maresca? Perché il Bayern cerca Kompany? Perché questi grandi club fanno un determinato tipo di scelte? Magari perché le proprietà e i dirigenti cambiano, non solo come persone ma anche come mentalità. Vincere a tutti i costi non esiste più, non dovrebbe mai più esistere. Perché se punti al breve termine ti può costare tanto. E poi, quanti anni ci mette un club dal rialzarsi dopo una politica fatta di costi per vincere a breve termine? Credo che la gestione di un club di calcio sia cambiata. Relativamente al Milan: non credo che Sacchi sia stato accolto con euforia, lo stesso vale per Ancelotti e per Pioli. Mi fa strano vedere che alcuni tifosi del Milan si siano dimenticati che è il Milan a far diventare grandi gli allenatori. Non è il grande allenatore a venire al Milan e fare grande il club. È una cosa molto legata al DNA del Milan, alla sua storia e bisogna avere fiducia nella scelta dei dirigenti. Magari Fonseca sbaglierà, magari vincerà ma questa perplessità solo per prendere Antonio Conte non la capisco".