MN - Crochet: "Non sono sicuro che il Milan quest'anno abbia fatto peggio dell'anno scorso: non si può sempre vincere, contestare per un secondo posto mi fa strano"

vedi letture

È partito il countdown per l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Ma come è andato il tecnico portoghese nei suoi due anni al Lille? Ne abbiamo parlato col collega di RMC Sport, Johann Crochet, esperto non solo delle vicende del calcio francese ma anche della nostra Serie A. Ecco il punto di vista transalpino sulla stagione appena conclusa dal Milan. In esclusiva per MilanNews.it:

Come valuti la stagione del Milan, per certi versi considerata deludente dai tifosi?

"C'è molto da dire anche qui. L'anno scorso hai fatto una stagione in campionato molto meno brillante di quest'anno. Va bene la semifinale di Champions, ma analizziamo il percorso: ottavi contro il Tottenham con un Maignan pazzesco al ritorno. Quarti di finale contro il Napoli. Non è che il Milan sia arrivato in semfiinale eliminando il Manchester City e il Real Madrid. Io non sono così sicuro che l'anno scorso sia stato più brillante di quest'anno. La contestazione per un secondo posto e un quarto di finale di Europa League mi fa strano. Ovviamente la storia del Milan è anche vincere, ma bisogna analizzare correttamente la sua storia perché il Milan nella sua storia ha avuto dei buchi nei quali per tanto tempo non ha vinto. Che debba essere ambizioso è ovvio, è nel suo DNA ma non è che si possa sempre vincere, altrimenti cosa dobbiamo dire del Liverpool che ha vinto solo un titolo dall'avvento della Premier League? Certo, i derby pesano, ne hanno persi troppi. Posso capire la delusione, ma da lì a contestare così tanto, con l'ultima partita della stagione dove c'erano gli addii di Pioli, Giroud e Kjaer e hai fatto lo sciopero del tifo per i primi 45' mi sembra troppo, onestamente".