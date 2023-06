MN - Cucci: "Il Milan deve ambire al top in tutte le competizioni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Italo Cucci si è espresso sulle ambizioni del Milan per la prossima stagione. In esclusiva per MilanNews.it ha dichiarato: "Se il Milan può vincere lo Scudetto? Certo, però cortesemente: usciamo da questa maledetta moda, inventata da Sarri, di pensare che per vincere un obiettivo bisogna necessariamente sacrificarne un altro. I rossoneri devono puntare al massimo traguardo possibile in tutte le competizioni a cui partecipano. Non esiste scartarne una in favore di un’altra”.