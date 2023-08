MN - Cunha: "Il problema più grande di Taremi è il lato emotivo: quando entra in un ciclo di partite in cui non segna, è molto limitato dall'ansia da prestazione"

vedi letture

In merito all’assalto finale da parte del Milan per strappare Mehdi Taremi al Porto, aggiungendo al proprio organico una prima punta di ruolo alternativa a Olivier Giroud, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pedro Jorge Cunha, giornalista portoghese al seguito del club lusitano sopra-citato per conto di zerozero.pt.

Che tipo di valore aggiunto può portare Taremi al Milan?

“Taremi è un attaccante tecnico e tatticamente intelligente, capace di arretrare e partecipare alla costruzione del gioco, molto abile in ricezione e nel tocco di palla. Il Milan prenderebbe un attaccante fisicamente a posto, tecnicamente raffinato, il cui problema più grande è il lato emotivo: quando entra in un ciclo di partite in cui non segna, è molto limitato dall'ansia da prestazione”.