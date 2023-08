MN - Cunha: "Taremi interpreta molto bene il ruolo di finto trequartista"

In merito all’assalto finale da parte del Milan per strappare Mehdi Taremi al Porto, aggiungendo al proprio organico una prima punta di ruolo alternativa a Olivier Giroud, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pedro Jorge Cunha, giornalista portoghese al seguito del club lusitano sopra-citato per conto di zerozero.pt.

Hai parlato di un calciatore che patisce la pressione. Potrebbe imbattersi nel rischio di soffrire il dualismo con Giroud?

“Sono attaccanti completamente diversi e perfettamente compatibili, in caso Pioli decidesse di giocare con due attaccanti. Taremi interpreta molto bene il ruolo di finto trequartista, perché è impeccabile tecnicamente nel tocco palla e sa muoversi tra le linee. In certe partite, questo tipo di soluzione ha spesso giovato al Porto”.