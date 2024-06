MN - Cuoghi: "Fonseca va aiutato: servono giocatori. Finora tante chiachcier

Il Milan ha ufficializzato in settimana la nascita del Milan Futuro, la formazione rossonera Under 23 che parteciperà al campionato professionistico di Serie C, inserita nel Girone B. Domani però inizia anche il calciomercato in via ufficiale e quindi nei prossimi giorni ci si aspetta un'impennata di trattative, anche lato Milan. Di questo e non solo ha parlato l'ex rossonero Stefano Cuoghi in un'intervista concessa in esclusiva alla redazione di MilanNews.it.

Parlando di prima squadra, il Milan si è affidato a Fonseca

"Pioli ha fatto un ottimo lavoro, Fonseca dovrà proseguirlo ma deve essere aiutato. Anzitutto servono i giocatori che permettano al tecnico di fare il salto di qualità. Finora tante chiacchiere, anche se ufficialmente il mercato non è ancora iniziato".