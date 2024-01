MN - Cuoghi: "Leao deve segnare di più, da uno come lui voglio almeno 10 gol"

Rammarico sì, ma anche voglia di tornare in campo e cercare nuovamente i tre punti, è questa l'atmosfera che si respira all'interno del mondo rossonero dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Bologna e la seguente vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina, che ha visto le possibilità di rimonta scudetto affievolirsi ulteriormente. Ora il Milan si trova sì terzo in classifica, ma nella terra di nessuno. Esiste però un lato positivo, ovvero l'ottimo vantaggio sul quinto posto. In occasione della prossima sfida sul campo del Frosinone e quindi dell'attuale momento del Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero.

Questo un breve estratto: "Leao? gli manca la continuità anche in questo caso. Ma, soprattutto, un fattore che non dobbiamo trascurare: occorre che segni più gol, per le caratteristiche che ha e per le ragioni per il tipo di gioco che sviluppa il Milan. Non può segnare così poco. Da uno come lui ci si aspetta come minimo 10 gol”.