MN - Cuoghi: "Lukaku fa giocare bene la squadra, dà forza"

Il Milan ha ufficializzato in settimana la nascita del Milan Futuro, la formazione rossonera Under 23 che parteciperà al campionato professionistico di Serie C, inserita nel Girone B. Domani però inizia anche il calciomercato in via ufficiale e quindi nei prossimi giorni ci si aspetta un'impennata di trattative, anche lato Milan. Di questo e non solo ha parlato l'ex rossonero Stefano Cuoghi in un'intervista concessa in esclusiva alla redazione di MilanNews.it.

E Lukaku si sposerebbe con questo Milan?

"Fa giocare bene le squadre, dà forza, le fa salire e fa pure gol. Giocatore sicuramente valido. Chiaro, c'è l'incognita del suo passato interista ma ci sono stati precedenti anche fortunati, il più recente è quello di Calhanoglu. Io credo che non si possa discutere uno come Lukaku, per la carriera che ha fatto".