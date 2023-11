MN - Cuoghi: "Non si può arrivare in un momento decisivo con la squadra decimata dagli infortuni: qualcosa non funziona, è evidente"

Momento complicato per il Milan. La squadra di Stefano Pioli sta attraversando un periodo travagliato, avaro di risultati e costellato da continui infortuni che stanno falcidiando la rosa. Nonostante le mille difficoltà occorre adesso rialzare la testa. Per analizzare il rendimento attuale del Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Stefano Cuoghi, calciatore rossonero tra il 1980 e il 1983. Ecco le sue parole:

A proposito di tenuta fisica: vi sono responsabilità da parte del tecnico rossonero anche nella gestione della preparazione estiva e, più in generale, degli allenamenti?

“È una questione che, sicuramente, avranno approfondito. Non si può arrivare in un momento decisivo come dicembre con la squadra decimata dagli infortuni muscolari. Qualcosa, evidentemente, non sta funzionando”.