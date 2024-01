MN - Cuoghi: "Pioli ancora al Milan? Gli stimoli, reciprocamente, giocheranno una parte fondamentale”

Rammarico sì, ma anche voglia di tornare in campo e cercare nuovamente i tre punti, è questa l'atmosfera che si respira all'interno del mondo rossonero dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Bologna e la seguente vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina, che ha visto le possibilità di rimonta scudetto affievolirsi ulteriormente. Ora il Milan si trova sì terzo in classifica, ma nella terra di nessuno. Esiste però un lato positivo, ovvero l'ottimo vantaggio sul quinto posto. In occasione della prossima sfida sul campo del Frosinone e quindi dell'attuale momento del Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero.

Questo un breve estratto: "Prima di parlare di una conferma di Pioli per l'anno prossimo bisogna aspettare il termine dell’annata, indipendentemente da come andrà a finire, anche in caso di esito positivo. Credo sia necessario interrogarsi, anche con la società, se la fiamma sia ancora accesa o meno. Gli stimoli, reciprocamente, giocheranno una parte fondamentale”.