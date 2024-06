MN - Cuoghi sul Milan Futuro: "Quando vai a giocare in certi campi, ti fai le ossa"

vedi letture

Il Milan ha ufficializzato in settimana la nascita del Milan Futuro, la formazione rossonera Under 23 che parteciperà al campionato professionistico di Serie C, inserita nel Girone B. Domani però inizia anche il calciomercato in via ufficiale e quindi nei prossimi giorni ci si aspetta un'impennata di trattative, anche lato Milan. Di questo e non solo ha parlato l'ex rossonero Stefano Cuoghi in un'intervista concessa in esclusiva alla redazione di MilanNews.it.

Entrando nello specifico del Milan, per questi ragazzi misurarsi in uno step successivo quanto può essere utile?

"Molto, perché quando vai a giocare in certi campi, specialmente al sud, ti fai le ossa. Su questo non ci piove. Anche allenarsi con determinati giocatori ti fa crescere più in fretta".