MN - Cuomo chiaro: "A giugno servirà un nuovo Jovic e un nuovo Giroud"

Michael Cuomo, giornalista per TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Chi potrebbe non arrivare subito è la punta: Jovic può fare il vice Giroud per altri sei mesi?

"Di sicuro ha fatto più di quello che mi aspettavo, che era molto poco. Non tanto per il giudizio sul giocatore, quanto sull’operazione: il modo con cui è arrivato mi è sembrata la traduzione del “piuttosto che niente, meglio piuttosto”. Ecco, per essere Piuttosto, ha già portato punti e non è poco. Citavo prima il Borussia: anche lì era stato l’unico a metterci qualcosa in più nella ripresa. Tornando alla domanda: per questi 6 mesi, considerando la classifica e le competizioni che affronterà il Milan, Jovic può bastare. A giugno, però, non servirà solo un nuovo Jovic ma anche un nuovo Giroud, inteso come attaccante titolare e sua affidabile riserva".