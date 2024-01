MN - Cuomo: "Credo che il miglior colpo di mercato del Milan possa essere..."

Michael Cuomo, giornalista per TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Cosa ti aspetti dal calciomercato di gennaio del Milan?

"Senza spese folli, senza comprare tanto per farlo. Abbiamo capito che in ogni stanza di Milanello e Casa Milan si abbia la sensazione, la convinzione di dover intervenire, ma difficilmente il modus operandi del Milan porterà ad acquisti utili soltanto da qui a giugno, fatta eccezione del ritorno di Gabbia, che però era già tuo. Io credo che il miglior colpo di mercato del Milan sia tornare il prima possibile ad avere tutta la rosa a disposizione: pensate in Champions, contro il Borussia non hai i cambi e crolli, a Newcastle puoi cambiare e la ribalti".