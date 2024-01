MN - Cuomo: "Dall'esterno Pioli paga due cose: qualche risposta uscita male e la questione infortuni"

Michael Cuomo, giornalista per TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Un giudizio su Pioli?

"Dall’esterno paga due cose: la questione infortuni e qualche risposta uscita male, o fraintesa, nelle interviste che poco è piaciuta agli stessi tifosi. Però, è anche vero che non ha quasi mai messo in discussione gli obiettivi aziendali che gli sono stati richiesti dall’alto. Nel calcio essere una brava persona non sempre paga: avrebbe più di un motivo per smarcarsi da qualche critica sottolineando, a mio avviso, responsabilità altrui, come altri suoi colleghi fanno neanche a ragion veduta, ma non è nelle sue corde".