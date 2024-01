MN - Cuomo: "Il mercato del Milan ha dato premesse positive. Mi aspettavo di più da..."

vedi letture

Michael Cuomo, giornalista per TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Il mercato estivo sta rendendo al di sopra, al di sotto o in linea con le aspettative?

"L’elemento da cui ci si aspettava qualcosa in più è Chukwueze: per la durata della trattativa, per quanto è costato, per l’entusiasmo che si era generato attorno a lui. Ma tutto sommato il mercato del Milan sta rendendo come mi aspettavo: sono tutti giocatori più o meno giovani, costati più o meno 20 milioni, giocatori giudicabili più sul lungo periodo che nell’immediato. Se questa prima parte possiamo definirla una premessa, a me sembra una premessa positiva".