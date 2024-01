MN - Cuomo: "In Coppa Italia l’eliminazione dell’Inter ti facilita la strada verso Roma: il Milan deve puntare a vincerla"

Michael Cuomo, giornalista per TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Domani esordio del Milan in Coppa Italia: i rossoneri devono puntare a vincerla più degli altri anni?

"E anche l’Europa League, che passa sì dalle urne di Nyon, perché lo scorso anno abbiamo visto quanto il sorteggio abbia permesso alle italiane di sognare, ma fatta eccezione per il Liverpool, contro tutte le altre il Milan può giocarsela almeno alla pari. E poi in Coppa Italia l’eliminazione dell’Inter ti facilita la strada verso Roma. Se dovesse il Milan giocarsi fino alla fine due trofei, magari vincerne qualcuno, viversi qualche finale, senza mai mettere in discussione la qualificazione alla prossima Champions League, al netto di tutte le difficoltà avute - anche per demeriti e non solo per sfortuna - che giudizio si darebbe a questa stagione?".