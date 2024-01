MN - Cuomo su Ibra: "Non va confusa l’intelligenza con il suo essere 'invadente': non entra e cambia tutto, ma col tempo il suo lo dirà"

Michael Cuomo, giornalista per TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Il ruolo di Ibrahimovic: quale sarà? Può essere d'aiuto al Milan?

"La conta delle presenze all’appello me l’aspettavo, ma non credo sia in linea con il suo ruolo. Se Ibra avesse voluto occuparsi di Milan h. 24, 7 su 7, allora avrebbe trattato per un ruolo in organigramma. Non va confusa l’intelligenza con il suo essere “invadente”: non entra e cambia tutto, ma col passare del tempo sicuramente il suo lo dirà e sarà sempre un bene per il Milan poter agire anche con il suo punto di vista. Alla fine, sarà un caso, ma il periodo migliore del Milan di Pioli va da Bergamo 5-0 alla Semifinale di Champions League contro l’Inter. Prima e dopo, Ibra non c’era e non c’è più stato"