MN - Cuomo sul 2023 del Milan: "6*. Ci sono numeri sconfortanti, ma i veri dati negativi sono tre"

vedi letture

Michael Cuomo, giornalista per TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Che voto dai al 2023 del Milan?

"Faccio mia la sufficienza di Pioli, alla quale aggiungerei un asterisco scolastico. Ci sono alcuni numeri sconfortanti, ma i veri dati negativi sono tre: il primo è che ai punti in campionato lo scorso anno sei arrivato dietro Inter e Juve, l’altro è il grande tema infortuni, ultimo ma non ultimo il passivo nei derby. Di contro c’è che hai fatto una semifinale di Champions League, in questo momento non hai mai messo in discussione la qualificazione alla prossima perché non sei mai sceso dal terzo posto, ti sei giocato alla grande un girone difficilissimo e hai la possibilità di giocarti bene due competizioni: Europa League e Coppa Italia".