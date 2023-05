MN - Cutolo ricorda le prime sensazioni su Zaniolo: "Potenza pazzesca, giocatore unico"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aniello Cutolo è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it che ha parlato di Nicolò Zaniolo, possibile obiettivo di mercato del Milan, ed ex compagno dello stesso Cutolo ai tempi della Virtus Entella nella stagione 2016/2017. Queste le prime sensazioni di quando lo vide allenarsi le prime volte: "Lo vidi in allenamento e mi chiesi: “Ma questo è davvero un Under”? Una potenza fisica pazzesca, un giocatore unico. Che sarebbe approdato, di lì a poco in una big, era fuori discussione. La sua personalità gli consentiva inoltre di giocare tra i grandi con disinvoltura e facilità”.