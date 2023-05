MN - Cutolo su Zaniolo: "Ovviamente lo vedrei bene al Milan"

MilanNews.it

Aniello Cutolo, ex compagno di Nicolò Zaniolo ai tempi della Virtus Entella, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così del giocatore oggi tra le fila del Galatasaray: "Negli anni ci siamo poi persi di vista. Ho sempre pensato che lui fosse un top. Non a caso, a lui si interessano i top club. Il Milan è uno di questi. Ovvio che lo vedrei bene”.