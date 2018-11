MN - Cutrone lascia il Villamarín zoppicando: dolore alla caviglia già infortunata in Under 21

Serata certamente non fortunata, per quanto riguarda l'infermeria, quella vissuta dal Milan a Siviglia. Secondo quanto riporta l'inviato di MilanNews.it, Patrick Cutrone ha lasciato lo stadio zoppicando per un dolore alla caviglia sinistra, la stessa già infortunata in Under 21 e che lo aveva costretto a dare forfait per un paio di match. Da valutare, insieme a tutti i compagni malconci, domani a Milanello.