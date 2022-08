MN - Czerniatynski: "De Ketelaere dovrà confermarsi nel campionato italiano"

MilanNews.it

Alex Czerniatynski, ex calciatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi su Charles De Ketelaere: “Charles ha fatto una buona stagione a Bruges ma è vero che 35 milioni sono tanti. Sopratutto perché non possiamo paragonare la Pro League alla Premier League, alla Liga o alla Serie A. De Ketelaere ha qualità ma il prezzo pagato è un po’ alto. Al Milan c’è più concorrenza che al Bruges e in Italia tutte le partite sono difficili per un attaccante. Tutti si chiedono: vale i 35 milioni che il Milan ha speso per acquistarlo? Dobbiamo aspettare la fine di questa stagione per poter dare una risposta definitiva. Lui è giovane ma dovrà confermarsi in un campionato molto complicato come quello italiano. Ripeto, avremo la risposta solo tra qualche mese.”