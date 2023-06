MN - D. Di Gennaro: "Il Milan ha certamente un organico attrezzato, ma ci vuole tempo"

MilanNews.it

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Davide Di Gennaro, ex calciatore rossonero.

Ti aspettavi qualcosa in più dal Milan in questa stagione?

“Credo che lo scorso anno lo scudetto sia stato un miracolo. Il Milan ha certamente un organico attrezzato, ma ci vuole tempo per far crescere la base giovane che lo compone. Inoltre qualche acquisto non ha reso all’altezza delle aspettative”.