MN - D. Ricci: "Senza Kessie e Bennacer bisognerà impolpare il centrocampo"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dario Ricci, inviato e speaker di Radio 24, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

Cosa serve al Milan?

“Bisogna impolpare il centrocampo. I rossoneri non hanno mai realmente sostituto Kessie e ne hanno risentito in questa stagione. In più c’è l’infortunio di Bennacer, che è una gravissima tegola”.