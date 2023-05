MN - D. Ricci su Ibrahimovic: "Io me lo immagino alla Kobe Bryant..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dario Ricci, inviato e speaker di Radio 24, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

Quale futuro immagini per Ibra?

“Forse non lo sa nemmeno lui. Ed è questo il problema maggiormente preoccupante. Ha esplorato varie strade, tra cui quella dello show-business, ma non mi sembra chissà quanto convinto anche su quel fronte. Deve rendersi conto lui stesso che è ora di lasciare il campo e studiare con lo stesso impegno che aveva da calciatore per che cosa vuole fare dopo. Il dirigente? Difficile imparare a farlo in un annetto scarso. Io me lo immagino “alla Kobe Bryant”: sarebbe bello si aprisse una sua accademia personale in cui impartisce lezioni di mental-coach in campo sportivo. Del resto lo sta già facendo. Ma per il Milan”.