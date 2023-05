MN - Da Milanello, tutto ok per Brahim: lo spagnolo si è allenato in gruppo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Giorno di ripresa a Milanello, con la squadra che si è ritrovata nel centro sportivo di Carnago e nel pomeriggio si è allenata sotto gli occhi di Pioli, Maldini e Massara.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Brahim Diaz, che uscendo nel match contro la Samp sembrava potesse avere qualche piccolo acciacco, si è invece allenato interamente in gruppo: nessun problema per lo spagnolo, così come per Vranckx, Rebic e Origi. Personalizzato sul campo invece per Florenzi, lavoro a parte per Ibrahimovic.

di Pietro Mazzara.