MN - Dall'Olanda: "Immagino che Santiago Gimenez lo stiano cercando i club spagnoli..."

In merito a quello che sarà in estate il calciomercato del Milan, abbiamo contattato in esclusiva il collega olandese Nik Kok di Algemeen Dagblad, che ci ha fatto una panoramica sul meglio che offre il calcio dell'Eredivise, analizzando profili interessanti come Zirkzee del Bologna o Santiago Gimenez del Feyenoord. Questo un estratto dell'intervista principale:

Allargando il discorso all'Eredivisie, Santiago Gimenez del Feyenoord si sta facendo apprezzare

"Lui sì è più un Giroud, un vero finalizzatore. E ha fatto passi da gigante in termini di gioco, questo grazie a un eccellente tecnico come Arne Slot. È molto popolare tra i tifosi del Feyenoord, in parte per il suo carisma e per la sua ragazza Fer, conosciuta in Messico. Da mesi però è fuori forma, dopo essere stato protagonista di un'ottima partenza. Il suo prezzo sarà alto, ma forse non così alto come inizio stagione. Immagino che i club spagnoli lo stiano cercando, il Feyenoord non è del tutto sano dal punto di vista finanziario ma questo non gli impedirà di fissare un prezzo alto. Ad ogni modo in termini di costi del catrellino, il Feyenoord vende a cifre inferiori rispetto all'Ajax".