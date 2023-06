MN - Dalla Bona: "Loftus-Cheek otrebbe essere un buon acquisto per il Milan"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Samuele Dalla Bona che con il Milan vinse la Champions League e la Coppa Italia nel 2003.

Per sostituirlo è in arrivo Ruben Loftus-Cheek, che come lei nel 2002 lascerà il Chelsea, Londra e la Premier League per vestire la maglia rossonera. Cosa pensa del nuovo acquisto?

"Loftus-Cheek con Sarri (nel 2018-19 ndr) giocava bene ed era forte poi però non l'ho più visto tanto. Potrebbe essere un buon acquisto per il Milan anche se secondo me Milinkovic-Savic..."