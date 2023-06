MN - Dalla Bona: "Se c'è stato l'allontanamento di Maldini, che secondo me è immeritato, sarà sicuramente successo qualcosa di forte..."

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Samuele Dalla Bona che con il Milan vinse la Champions League e la Coppa Italia nel 2003.

Secondo te con Paolo Maldini ancora direttore dell'area tecnica la sua cessione sarebbe avvenuta?

"Non credo, Paolo Maldini è un vincente che voleva vincere anche da dirigente quindi Tonali non l'avrebbe mai venduto. Detto questo, non conosco il vero motivo della rottura tra Maldini e la società. L'unica cosa che posso dire è che Maldini è un icona in tutto il mondo. Però come tutti sappiamo l'ex capitano rossonero ha grande personalità e se c'è stato questo allontanamento, che secondo me è immeritato, sarà sicuramente successo qualcosa di forte..."