MN - Dalla Bona: "Tonali come Donnarumma: un giorno sarà più il Milan a mancare a lui che viceversa"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Samuele Dalla Bona che con il Milan vinse la Champions League e la Coppa Italia nel 2003.

Sei sorpreso dal passaggio imminente di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle?

"In realtà sono molto sorpreso perché Sandro è un giovane che si stava affermando nel Milan, non in una squadra qualunque. Vista la giovane età pensavo potesse diventare una bandiera del Milan però come con Gigio Donnarumma credo che un giorno sarà più il Milan a mancare a Sandro che vice versa..."