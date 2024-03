MN - Dalla Nigeria: "Chukwueze è considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione"

Per commentare i primi mesi di Samuel Chukwueze nel Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato chi lo ha visto da vicino per anni, il collega nigeriano Morakiyo Abodunrin di The Nation, nonché ex dipendente della federazione nigeriana quando il rossonero era una giovane promessa dell'Under 17, con cui ha vinto il Mondiale di categoria.

Qual è la percezione che si ha attualmente su Chukwueze?

"È considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione. Ha fatto parte della nazionale campione del mondo U17 insieme a Victor Osimhen nel 2015 e da allora non si è più fermato. È stato uno dei migliori giocatori della Nigeria della Coppa d'Africa 2019 in Egitto, dove la Nigeria ha chiuso terza. Il fatto che giocasse con continuità nel Villarreal e che abbia fornito grandi prestazioni contro giganti come Real Madrid e Barcellona ​​la dice lunga su quanto sia bravo".