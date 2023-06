MN - Dalla Spagna, Gomez: "A Valencia il rendimento di Musah irregolare, con Gattuso quando ha fatto meglio"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il collega spagnolo Hector Gomez, vicino alle vicissitudini del Valencia e direttore del programma radio Tribuna Deportiva, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare di Yunus Musah, centrocampista americano del club spagnolo su cui sarebbe molto forte l'interesse del Milan. Le sue dichiarazioni.

Musah è molto giovane: è pronto per fare il grande salto in un top club come il Milan?

"Yunus a Valencia ha avuto un rendimento irregolare. È un ragazzo con grandi qualità fisiche, ma ha fatto meglio con la squadra statunitense che con il Valencia. Qui il suo calcio migliore è stato con Gattuso, che gli ha dato più fiducia."

Che tipo di giocatore è Yunus Musah e come può aiutare il Milan?

"Yunus è un giocatore con un lungo percorso. Ha bisogno di spazi per sfruttare la sua migliore virtù, che è la corsa palla al piede in velocità".

Il giocatore ha vissuto in Italia fino a 10 anni e qui ha imparato a giocare a calcio: potrebbe essere un vantaggio per un eventuale ingaggio?

"È sempre stato chiaro che quando avrebbe lasciato il Valencia CF sarebbe andato in Premier, che era la sua prima scelta, o in Italia perché era il paese in cui era cresciuto da bambino."