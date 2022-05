MN - Dalle 18 in diretta Twitch con DaniFaiv. Verso Verona, le ultime da Milanello, mercato e Investcorp

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 18:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Ci avviciniamo a grandi passi alla sfida di domenica contro il Verona; nell'attesa sarà con noi Dani Faiv, al secolo Daniele Ceccaroni, rapper italiano che ha da poco pubblicato un singolo a tinte rossonere: "SANDRO TONALI". Spazio anche alle ultime da Milanello, al calciomercato e alla trattativa tra Elliott ed Investcorp per la cessione del Milan.

Ne discuteremo con voi dalle 18 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Antonello Gioia, Manuel Del Vecchio, Gigi Torre, Enrico Ferrazzi, Filippo D'Angelo e Francesco Finulli; conduce: Rino De Niro.

Vi aspettiamo!