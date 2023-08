MN - Damiani: "Milan competitivo per Scudetto e Champions League"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha chiesto a Oscar Damiani le sue previsioni per la prossima stagione. Ecco le parole dell'ex Milan nell'intervista rilasciata in esclusiva: "Reputo il Milan competitivo per lo scudetto e anche per la Champions. Secondo me il Milan darà filo da torcere a ogni suo avversario”.