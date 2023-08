MN - Damiani: "Modulo? Per Pioli sono importanti i movimenti dei singoli"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Oscar Damiani, ex rossonero tra il 1982 e il 1984. Ecco le sue paroe a riguardo dei possibili cambi di modulo del Milan: "4-2-3-1 o 4-3-3? Per me non conta il modulo per Pioli e lo abbiamo visto soprattutto durante l’anno dello scudetto. Per lui sono più importanti i movimenti dei singoli calciatori con e senza palla. È questa la forza del suo Milan. Guardate, tra i nuovi acquisti, Okafor: è una punta, ma dinamica, che si esalta svariando…”.