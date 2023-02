MN - Damiani su Milan-Atalanta: "I rossoneri dovranno fare una grande partita"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sul prossimo impegno contro l'Atalanta: “Il Milan ha vissuto un momento difficile ma capita un po’ a tutti. La squadra ha ben recuperato, si sta comportando bene e contro l'Atalanta dovrà giocare una grande partita. Sarà un match difficile come negli ultimi anni, per questo ci vorrà il miglior Milan. Se la squadra non sarà al 100%, la sfida contro la formazione di Gasperini sarà ancor più complicata”.