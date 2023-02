MN - Damiani su Rafael Leao: "Ha solo bisogno di sbloccarsi e fare gol"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Rafael Leao: “Le prestazioni di Leao sono state discrete, ha solo bisogno di sbloccarsi e fare gol. Può capitare un momento in cui sei meno in condizione e le cose ti riescono meno bene. Non credo che questa situazione sia da imputare al rinnovo con il Milan. Quando un calciatore va in campo non pensa al contratto”.