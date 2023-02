MN - Damiani su Tottenham-Milan: "Gara difficile, per la qualificazione ai quarti siamo sul 50-50"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sulla prossima gara di Champions League prevista in casa del Tottenham l'8 marzo: “La gara contro il Tottenham sarà difficile. Francamente non vedo il Milan favorito. Credo che, nonostante il risultato dell’andata, per la qualificazione ai quarti siamo sul 50-50. Il Tottenham in casa è forte, le squadre inglesi giocano ad un ritmo forsennato. Pioli dovrà essere bravo a fare qualche ripartenza cercando un gol. Se si penserà soltanto a difendersi sarà molto dura”.