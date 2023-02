MN - Damiani sul ritorno di Mike Maignan: "Il Milan ne esce rinforzato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sul ritorno di Mike Maignan: “Tatarusanu ha fatto il proprio dovere, non è che ci si potesse aspettare qualcosa di più. Se Maignan sta bene, il Milan ne esce rinforzato ovviamente. Soltanto lui può conoscere la propria condizione atletica. Il suo ritorno non può che essere un qualcosa di positivo per tutta la squadra”.