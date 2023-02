MN - Damiani sulla lotta Champions League: "Le due milanesi hanno l'organico migliore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: “Il Milan può classificarsi nelle prime quattro posizioni. Penso che le due squadre milanesi abbiano l’organico migliore fra quelle che stanno lottando per la Champions League. Da loro ci si aspetta un girone di ritorno tale da permettergli di centrare questo obiettivo”.