MN - De Biasi: "Reijnders sembra invece che giochi nel Milan da una vita. Loftus-Cheek mi ha stupito"

A proposito: un giudizio sui nuovi acquisti rossoneri? Così Gianni De Biasi, allenatore dei granata nella stagione 2005-2006, in seguito nel 2007 e, nuovamente, nel 2008, ha risposto alla nostra domanda nell'intervista esclusiva che abbiamo realizzato: “Pulisic, per la rapidità con cui crea le giocate, è qualcosa di straripante. Reijnders sembra invece che giochi nel Milan da una vita. Poi vorrei sottolineare un aspetto…”.

Prego.

“A me ha stupito, pure nel pre-campionato, la fisicità e la potenza fisica di Loftus-Cheek. Inoltre, pur essendo già un calciatore di spessore internazionale, si è messo completamente a disposizione di Pioli. Infatti gioca e interpreta il calcio in maniera differente rispetto a quando era in Premier League”.