MN - De Ketelaere all'Atalanta, fissate le visite: saranno martedì alle 12.30

vedi letture

Fatta per Charles De Ketelaere all'Atalanta: dopo aver trovato l'accordo, l'entourage del giocatore si è messo d'accordo con l'Atalanta per fissare le visite mediche. Martedì alle 12.30 il belga farà il primo passo per diventare un calciatore della Dea, lasciando il Milan dopo una sola stagione, ben poco convincente.

di Antonio Vitiello