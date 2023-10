MN - De Vecchi: "Assenze? Peserà di più quella di Theo, Sportiello è un sostituto notevole di Maignan. Vedremo come staranno Vlahovic e Chiesa..."

In merito all’imminente match tra Milan e Juventus e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, nonché ex allenatore delle formazioni giovanili del Diavolo. Queste le sue parole:

Per il fatto che al Milan mancheranno Maignan e Theo Hernandez?

“No, perché comunque Sportiello ha dimostrato di essere un sostituto notevole. L’assenza di Theo, per me, peserà di più, ma non è questo il punto. Fronte Juve infatti anche ci sono delle incognite derivate dalle nazionali. Vedremo come staranno infatti Vlahovic e Chiesa. Però, quello che intendo, è che siamo solo all’inizio. Non si può parlare di un match già decisivo”.