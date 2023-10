MN - De Vecchi: "Champions? Nulla è ancora deciso, per la condizione attuale non vedo il Milan in svantaggio. La partita col Newcastle..."

In merito all’imminente match tra Milan e Juventus e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, nonché ex allenatore delle formazioni giovanili del Diavolo. Queste le sue parole:

Sei fiducioso anche in ottica Champions League?

“Il Milan ha tanto da rimproverarsi per lo 0-0 con il Newcastle, ma nulla è ancora deciso. Ci sono infatti ancora tante partite davanti. Per la condizione di forma attuale, i rossoneri mi sembrano tutto fuorché in una posizione di svantaggio”.