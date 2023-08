MN - De Vecchi: "Il mercato del Milan è stato ottimo. Ora il campo"

Walter De Vecchi, ex di Milan e Bologna, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it in vista della prima partita di campionato in cui si sfideranno proprio le due squadre in cui ha militato. Questo il giudizio sul ambizioni rossonere: "Il Milan deve ambire al massimo in tutte le competizioni. Io dico che il mercato è stato buono, anzi, ottimo. Ora vedremo sul campo”.